YouTube - Video-Vorschauen werden getestet - und bleiben wohl

YouTube zeigt ab sofort eine Vorschau an, wenn die Maus über ein Video fährt. Das macht das Thumbnail nicht weniger wichtig, soll aber dafür sorgen, dass Produzenten keinen falschen Inhalt vortäuschen.

Seit über einem Jahr testet YouTube nun schon die Video-Vorschau auf der Startseite. Nun ist sie für alle Nutzer verfügbar und offenbart die Kraft der kurzen GIFs, die beim Hinüberfahren mit der Maus erscheinen. YouTuber sollen mit dem kurzen Einblick, der nicht als Klick zählt, zu mehr Transparenz und Ehrlichkeit gezwungen werden.

Vorerst läuft der Test nur in der Web-Version von YouTube. In der App für iOS und Android laufen seit ein paar Monaten aber auch Versuche, eine Vorschau für Videos zu implementieren.

Die neue Funktion ist aber noch nicht sicher und auch noch nicht fertig. Schon heute können YouTuber die Vorschau manipulieren, da bestimmte Zeitstempel im Video genutzt werden. Wird dort etwas anderes hineingeschnitten, sieht der Nutzer diese Bilder im GIF. Zudem betont YouTube, dass die Tests derzeit zwar öffentlich laufen, es aber final ganz anders aussehen könnte.

Laut eigenen Angaben will YouTube außerdem einige Videos von einer Vorschau ausschließen. Das gilt für einige Kategorien und bestimmte Kanäle. So soll es bei Filmen oder Serien nicht dazu kommen, dass die Zuschauer einem Spoiler durch die wenigen Bilder beim Hinüberfahren ausgesetzt werden.

