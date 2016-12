Ein Mann - ein Wort? Der YouTuber PewDiePie hat angekündigt, seinen Kanal bei 50 Millionen Abonnenten zu löschen. Diese sind jetzt erreicht. Um 18 Uhr soll es soweit sein.

UPDATE: PewDiePie hat mit einem Video seine Drohung wahrgemacht und tatsächlich seinen Kanal gelöscht. Allerdings handelte es sich um seinen zweiten Kanal, der deutlich weniger Abonnenten hat. Damit wollte er auf das mediale Interesse hinweisen, wenn man eine Ankündigung macht - diese aber nur als Joke verkauft. Wenn er die 100 Millionen knackt, löscht er den Kanal aber wirklich. Echt jetzt.

Ursprüngliche Meldung:

Wer YouTube kennt, der kennt auch den Schweden Felix Kjelberg. Der junge Herr agiert unter dem Namen PewDiePie seit vielen Jahren auf der Videoplattform und führt den meistabonnierten Kanal. Bekannt wurde er durch seine lustig geschnittenen Videos und Horror-Games, in denen er sich von seiner realen Seite zeigen kann. Das kommt bei den Usern gut an und so steht er seit geraumer Zeit an der YouTube-Spitze.

Doch ab heute könnte sich das ganz schnell ändern, denn vor wenigen Tagen kündete er an, dass er seinen Kanal löschen würde, wenn dieser die 50.000.000 Abonnenten knackt. Jeder dachte an einen Scherz, doch mit den steigenden Abo-Zahlen wurde die Sache ernster und PewDiePie machte keinen Rückzieher, selbst als er kurz vor den 50 Millionen stand.

Macht er es wirklich?

Seit gestern ist diese Zahl erreicht. Doch was passiert jetzt? Auf Twitter "feierte" PewDiePie die 50 Millionen Abos mit einem kurzen Clip, in dem er einen Dab ausführt, während hinter ihm ein kleines Feuerwerk entbrennt. Vorher tweetete er aber, dass er seinen Kanal jetzt wirklich löschen wird.

Um 18 Uhr deutscher Zeit soll es soweit sein, doch wie realitisch ist diese Ankündigung? Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich PewDiePie nur einen Spaß erlaubt und maximal seinen Zweit-Account löscht. Das Business ist in diesem Fall einfach wichtiger als ein simpler Scherz und den größten Kanal auf YouTube einfach zu löschen wäre - naja, dumm.

Wir halten euch auf dem Laufenden und wissen spätestens um 18 Uhr Bescheid.

Seitenauswahl

Infos zu YouTube

YouTube - GEMA-Sperre abgeschafft: Musik-Videos auch in Deutschland Ab heute sind auf YouTube alle Musik-Videos verfügbar. YouTube-Mutterkonzern Google hat sich mit der Verwaltungsgesellschaft GEMA geeinigt, Anteile der Werbeeinnahmen zu zahlen. Die ...