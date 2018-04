YouTube - Schüsse am Firmensitz, Tatverdächtige tot

Am YouTube-Firmensitz in Kalifornien sind mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, Mitarbeiter wurden evakuiert. Einige Angestellte mussten sich innerhalb des Gebäudes verbarrikadieren. Die vermeintliche Täterin habe sich vor Ort selbst erschossen.

Am Hauptquartier des Video-Dienstes YouTube soll ein weiblicher Schütze mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Täterin habe sich vor Ort selbst erschossen, erklärte ein Polizeisprecher. Mitarbeiter des Unternehmens berichten von einer chaotischen Situation, einige Angestellte sollen sich panisch auf die Flucht begeben und anschließend im Gebäude verbarrikadiert haben.

Die Polizei in San Bruno, Kalifornien und Google bestätigten die Waffenschüsse. YouTube-Mitarbeiter Vadim Lavrusik veröffentlichte auf Twitter gegen 22 Uhr deutscher Zeit eine Botschaft, in der er von einem aktiven Schützen sprach. Gegen 22:10 Uhr konnten einige Angestellte evakuiert werden, die genaue Anzahl ist aktuell unklar.

Lavrusik, die Polizei und YouTube wollen zunächst keine genauen Angaben tätigen und verwiesen auf die sich entwickelnde Situation. Todd Sherman, ebenfalls bei YouTube tätig, berichteten von einer regelrechten Panik: Dutzende Angestellte versuchten so schnell wie möglich, sich in Sicherheit zu begeben. Ein Kollege soll gewarnt haben, dass sich eine Person mit Waffe am Gebäude befände.

Sherman soll sich umgeschaut und Blutflecken an Wänden und Treppen entdeckt haben. 37 Personen wurden als unmittelbare Betroffene des Vorfalls in einem Krankenhaus betreut. Vier erlitten zuvor Schussverletzungen, zwei seien im kritischen und lebensbedrohlichen Zustand. Mehrere Polizisten seien inzwischen schwer bewaffnet in den YouTube-Firmensitz eingedrungen.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) 3. April 2018