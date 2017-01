Das Quartett der Rocketbeans ist für den Deutschen Fernsehpreis nominiert werden. Das Team könnte einen Preis in der Kategorie Beste Persönliche Leistung / Moderation Unterhaltung gewinnen. Dort sind auch Elton und Jeannine Michaelsen nominiert.

„Mother-fucking-Fernsehpreis“ - Moderator Etienne Gardé hat auf Twitter seine Begeisterung bereits kund gemacht. Grund: Das Quartett von Rocketbeans TV ist erstmals für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.

In der Kategorie Beste Persönliche Leistung / Moderation Unterhaltung sind sowohl Etienne Gardé selbst als auch Nils Bomhoff, Daniel Budiman und Simon Krätschmer für ihre Leistungen nominiert. Ausgezeichnet werden könnte die Moderation im hauseigenen Sender und die Show NITRO Autoquartett von RTL NITRO.

Rocketbeans tritt in ihrer Kategorie gegen Elton (1,2 oder 3, Das ProSieben Auswärtsspiel, Schlag den Star, Wer weiß denn sowas?) und Jeannine Michaelsen (Teamwork, Die beste Show der Welt, und Ponyhof) an. Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises erfolgt am 2. Februar 2017 in Düsseldorf.

