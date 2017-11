YouTube - RobBubble produziert eigenes YouTube Deutschland Rewind 2017

Laut RobBubble verdiene die deutsche YouTube-Szene ein eigenes Rückblick-Video. Deshalb hat er nun ein inoffizielles YouTube Deutschland Rewind für 2017 produziert - satirisch kritisch und humorvoll. YouTube wird aufgefordert, ein offizielles Video für die deutsche YouTube-Community in Auftrag zu geben.

Die Mannen von YouTube veröffentlichen im jährlichen Rhythmus ein Video-Rückblick, das das aktuelle Jahr "in a nutshell", wie man so schön sagt, Revue passieren lässt. Im Grunde ist das Prinzip hier recht einfach erklärt: Die Ersteller des Videos nehmen alle führenden YouTube-Persönlichkeiten, die in diesem Jahr scheinbar am meisten Relevanz für die Bereitsteller der Video-Plattform innehielten, und stecken diese in ein zusammengewürfeltes Musikvideo, das sich selbst nicht so ganz ernst nimmt. Das Besondere an dem Video ist wohl, dass unzählige Content-Creator, die beispielsweise nur für sich und ihre vermeintlichen Partner-Channel Videos produzieren, in einem einzigen Video vereint zu sehen sind - mal abgesehen von der aufwendigen Inszenierung des Videos selbst.

Auch deutsche YouTuber haben es schon in das offizielle YouTube Rewind geschafft. Beispielsweise waren LeFloid und BibisBeautyPalace im "YouTube Rewind: Now Watch Me 2015" zu sehen. Oder auch Dner hat es unter anderem ins YouTube Rewind von 2016 geschafft.

YouTube Rewind für Deutschland

Doch dem deutschen YouTuber und Moderator RobBubble ist das nicht genug. Er fordert ein eigenes YouTube Rewind, das sich nur auf Deutschland bezieht. Und diesbezüglich hat er nun eine eigene, abgespeckte Variante produziert. Er bietet YouTube sogar an, dass sie seine Ideen verwenden könnten, wenn sie solch ein Video in die Tat umsetzen würden. Ähnlich wie beim offiziellen Rewind-Video hat er hier alle Ereignisse zusammengefasst, die hierzulande für Aufsehen in der deutschen YouTube-Szene gesorgt haben. Diese Geschehnisse präsentiert er in gewohnt humorvoller Art. Nachfolgend haben wir das Video "YouTube DEUTSCHLAND Rewind 2017" für euch eingebunden, das sich derzeit wacker in den Trends auf YouTube hält.

