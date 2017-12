YouTube - Rewind 2017 mit Julien Bam ist da!

Der alljährliche Jahresrückblick für Webvideo-Freunde ist da: YouTube Rewind 2017 ist ab sofort online. In diesem Jahr wird Deutschland von Julien Bam vertreten.

Etwas mehr als drei Wochen verbleiben, bis das Jahr auch schon wieder vorbei ist. Es wird also langsam mal Zeit, auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Auch in diesem Jahr veröffentlicht YouTube seinen alljährlichen Jahresrückblick und geht auf die beliebtesten Inhalte im Netz, auf YouTube und bei den Stars ein.

Mehrere dutzend YouTuber und Netzpersönlichkeiten wurden deshalb eingeladen, um die größten Trends zu präsentieren. In diesem Jahr fährt „YouTube Rewind: The Shape of 2017“ übrigens erneut mit deutscher Vertretung auf: Mit dabei ist Julien Bam!

YouTube im Rewind 2017

Ihr könnt das vollständige Video hier anschauen:

