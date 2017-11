YouTube - PietSmiet veröffentlichen eigenes Monopoly-Brettspiel

Die Jungs von PietSmiet haben ihre ganz eigene Monopoly-Version veröffentlicht, die sich von der normalen Brettspielvariante ein klein wenig unterscheidet. Solltet ihr also in den Weihnachtsferien oder im nahenden Urlaub einen entspannten Spieleabend mit der Familie planen, empfehlen wir euch die PietSmiet Monopoly Edition.

Das Leben als YouTuber ist wahrlich nicht einfach. Oft weiß man überhaupt nicht mehr wohin mit dem vielen Geld. Aber keine Panik, die Jungs von PietSmiet haben jetzt die perfekte Idee gefunden, um die vielen Scheine sinnvoll zu investieren.

Da gibt es zum Beispiel Jays Salzmine, die Piets Felssammlung oder die Snob-Villa. Das alles gibt es in der brandneuen PietSmiet Monopoly Edition, die ab sofort zu einem Preis von 39,99 Euro erhältlich ist. Dabei stammen die Artworks von der YouTuberin Honeyball.

Schnittchen-Fans können auf große Einkaufstour gehen und viele bekannte Insider aus dem PietSmiet-Universum kaufen. Schlüpfe in die Rolle von Chris, Sep, Jay, Peter, Dennis oder des Schnittchencontrollers und zeige deinen Freunden, dass du dein Youtube-Money am besten investieren kannst. Wird das Geld doch mal knapp, wartet hinter der nächsten Aktionskarte hoffentlich ein Productplacement auf dich!

Alle Informationen findet ihr auf der entsprechenden Shopseite, die ihr unter diesem Link erreicht.

Schön zu sehen, wenn ein Projekt, an dem man so lange gearbeitet hat, endlich online ist! https://t.co/NyZiUzwqtr

Artworks übrigens by @HoneyballCookie! pic.twitter.com/F9ak5o8ntV