YouTube - PietSmiet geht 2018 auf Tour

Im kommenden Jahr gehen die Jungs von PietSmiet unter dem Motto "Wir lieben diesen Zirkus" auf Tournee durch sieben Städte in Deutschland und Österreich. Tickets können ab sofort im Vorverkauf erworben werden.

2016 ging das YouTuber-Team PietSmiet zum ersten Mal auf Tour. Nachdem in diesem Jahr eine Pause eingelegt worden ist, geht es 2018 unter dem Motto "Wir lieben diesen Zirkus" auf Tournee quer durch Deutschland. Dabei ist auch ein Abstecher in die österreichische Hauptstadt Wien vorgesehen.

Die PietSmiet-Tour 2018 startet am 18. April 2018 in Hannover und erstreckt sich über folgende Städte in Deutschland und Österreich:

18.04.18 Hannover (Theater am Aegi)

19.04.18 Köln (E-Werk)

22.04.18 Leipzig (Felsenkeller)

26.04.18 München (Circus Krone)

27.04.18 Wien (SimmCity)

28.04.18 Frankfurt (Hugenotten Halle)

29.04.18 Berlin (Huxleys)

Der Vorverkauf der Tickets ist am heutigen Montag um 14 Uhr offiziell gestartet. Das Ticket kostet einheitlich 31,75 Euro bei freier Platzwahl. Lediglich in Wien gibt es eine Ausnahme - hier kostet ein Ticket 33,25 Euro. Eine wichtige Änderung betrifft die Autogrammstunde im Vergleich zur Tour 2016. Diese kann in diesem im kommenden Jahr aus organisatorischen Gründen nicht mehr so lange stattfinden.

An einer entsprechenden Änderung wird derzeit noch gearbeitet, um für beide Seiten eine zufriedenstellende Lösung zu finden.

Alle Infos zu der PietSmiet-Tour 2018 findet ihr auf der offiziellen Webseite.

