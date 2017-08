YouTube - Pewdiepie verurteilt Charlottesville, verzichtet auf Nazi-Witze

Pewdiepie distanziert sich in einem aktuellen Video sehr deutlich von rechten politischen Werten und kündigt an, witzige Anspielungen auf Nazis oder Hitler ab sofort zu unterlassen. Schwarzer Humor sei nach den Vorfällen in Charlottesville nicht mehr angebracht, sagt er.

YouTuber sprechen nicht oft über die Politik und wenn doch, dann für ein Interview oder eine Werbeaktion. Pewdiepie ist da eher eine Ausnahme, denn der YouTuber wurde durch Negativ-Schlagzeilen und Vorwürfen schon oft dazu gezwungen, sich klar über Themen zu äußern.

Pewdiepie kann nach Charlottesville nicht mehr darüber lachen

Nach den Vorfällen in Charlottesville in den USA spricht YouTube-Produzent Pewdiepie nun deutlich und von sich aus über politisch korrekte Formulierungen und rechte Werte. Er verurteilt im neuesten Video die nationalistische Bewegung.

Überraschend ist vor allem eine klare Ankündigung: Pewdiepie will keine Witze mehr über Nazis oder Hitler machen. Auch schwarzer Humor in diese Richtung wird er sich verbieten. Die Menschen müssten verstehen, dass man darüber nicht mehr lachen darf, wenn so etwas wie in Charlottesville passiert, erklärt er.

