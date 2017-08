YouTube - Neues Video von Taylor Swift bricht Rekord von meisten Views in 24 Stunden

Auf YouTube wurde erneut ein Rekord gebrochen: Das neueste Video der Musikerin Taylor Swift erreichte innerhalb von nur 24 Stunden ganze 31 Millionen Aufrufe - damit stößt sie ihre Kollegin Adele vom Thron. Der Erfolg dürfte jedoch auch mit einer cleveren Marketing-Idee zusammenhängen, die das mehrfache Anklicken des Videos mit einer höheren Chance auf Konzertkarten belohnt.

Die Beliebtheit der Videoplattform YouTube steht außer Frage und in den vergangenen Monaten schien der Erfolg weiter zu steigen. Dies geht aus unterschiedlichen Rekorden hervor, die in der letzten Zeit erreicht wurden. So beispielsweise geschehen mit dem Lied Despacito, das mittlerweile fast 3,5 Milliarden Aufrufe erreicht hat.

Erfolg mit bitterem Beigeschmack

Den neuesten Rekord bricht die US-amerikanische Musikerin Taylor Swift. Mit dem Video zu ihrem neuen Song 'Look What You Made Me Do' erreichte sie innerhalb von 24 Stunden etwa 31 Millionen Aufrufe. Diese herausragende Summe übertraf damit sogar das Lied 'Hello' der Sängerin Adele, die es "nur" auf 27 Millionen Klicks in 24 Stunden brachte.

Der Erfolg sei Taylor Swift zwar gegönnt, doch wurde sicherlich durch einen Schritt begünstigt, der eher als zweifelhaft angesehen werden könnte. In Zusammenarbeit mit dem Ticket-Portal Ticketmaster entwickelte man ein System, das das mehrfache Ansehen des Videos mit einer höheren Chance auf den Erhalt von Konzertkarten der Künstlerin belohnte. Das fünfmalige Anklicken setze die Fans demnach weiter vorne in die Warteschlange für Tickets und erlaube dadurch eine bessere Platzierung als die von beispielsweise extra dafür angefertigten Ticket-Bots, die die Karten automatisch kaufen, um diese später teurer zu verkaufen.

Gefahr für Despacito?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat das Musikvideo bereits 53 Millionen Aufrufe und steigt weiter fröhlich vor sich hin. Ob der Erfolg und die Marketing-Idee auch dafür sorgen könnten, dass Despacito vom Thron der All-Time-Views geworfen wird, bleibt jedoch anzuzweifeln.

