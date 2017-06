YouTube - Neue EU-Richtlinie verbietet Schleichwerbung

Half-Life ist nicht länger indiziert, Battlegrounds räumt in den Steam-Charts ab, ein Swatting-Vorfall sorgte dafür, dass das Opfer seinen Twitch-Kanal verlor und die neuen EU-Regeln für YouTube verbieten Schleichwerbung - das und mehr in unseren PlayNation News.

Es ist wieder einiges passiert in der vergangenen Woche und somit ist auch die heutige Ausgabe der PlayNation News prall gefüllt mit allerlei interessanten Meldungen der letzten Tage.

Besonders viel Aufmerksamkeit erregten die neuen EU-Richtlinien für YouTube, die Schleichwerbung jetzt zum großen Tabu machen. Channelbetreiber müssen von nun an deutlich kenntlich machen, welche Inhalte oder Aussagen gekauft wurden – Schleichwerbung gehört somit der Vergangenheit an.

YouTube wird damit einem TV-Sender gleichgestellt und muss sich was Sponsorings, Produktplatzierungen oder konkrete Werbung angeht künftig an klare Regeln halten. Zudem wurde ein Minimum an europäischen Produktionen festgelegt, welches fortan von entsprechenden Streaming-Anbietern zur Verfügung gestellt werden soll.

Das war in dieser Woche noch interessant

Außerdem sprechen wir über das erste Flugzeug-Swatting, bei dem auch dem Opfer eine Teilschuld zugesprochen wurde und das deshalb seinen Twitch-Account verlor. Grund zur Freude gibt es dafür für Half-Life-Fans, denn der Titel wurde nun nach 19 Jahren vorzeitig vom Index genommen. Und: Playerunknown's Battlegrounds hat den ersten Platz der Steam-Charts eingenommen. Das nur zur groben Orientierung, alle Details findet ihr im Video:

