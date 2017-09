YouTube - Monetäres Feature 'Sponsorships' ab sofort verfügbar

YouTube geht einen Schritt auf die Creator zu und veröffentlicht nun das monetäre Feature "Sponsorships", wodurch die Community des jeweiligen Youtubers aktiven Support leisten kann. Das Feature ist für YouTube Gaming vorgesehen.

Derzeit beklagen sich immer mehr YouTuber über die Werbeunfreundlichkeit, die in Hinsicht auf neuen sowie bereits veröffentlichten Content aufgekommen ist. Ursache dafür sind unter anderem die neuen Community-Richtlinien und die allgemeine Marketing-Situation auf der Videoplattform YouTube.

Nun möchten die Verantwortlichen einen Schritt auf die Creator zugehen. Scheinbar haben sie das Feedback vernommen, zumindest was das Livestreaming auf YouTube anbelangt. Deswegen haben sie gestern einen Beitrag zum neuen monetären Feature veröffentlicht, das Youtuber in Zukunft via YouTube Gaming wahrnehmen können.

Bereits gestern am 19. September 2017 ist das neue Feature, das mit "Sponsorships" betitelt wird, für alle YouTube-Kanäle online gegangen.

Via Sponsorships erhalten die Zuschauer eine Möglichkeit, ihren Creator respektive Youtuber monetär zu unterstützen. Ein Betrag von 4,99 US-Dollar kann bezahlt werden, wodurch der Zuschauer ein Abzeichen (Badge) verliehen bekommt und somit im Chat hervorsticht. Zeitgleich erhalten die Zuschauer im Chat Zugriff auf eine Reihe personalisierter Emojis, im Grunde relativ ähnlich wie bei der Livestreaming-Plattform Twitch.

Weitere Feature für Sponsoren

Sponsoren erhalten Zugriff auf einen Sponsor-only-Chat und können den "Slow Mode" umgehen. 3rd-Party-Services können hinzugefügt werden, beispielsweise ein Discord-Sponsor-only-Server. Im Folgenden eine kleine Übersicht seitens YouTube:

VIP-Abonnement

Die VIP-Abos bieten demnach Zugriff auf digitale Produkte. Das Geschäftsmodell macht dahingehend Sinn, wenn ein Zuschauer seinen Streamer/Creator aktiv unterstützen möchte, ohne dass auf die herkömmlichen Werbeausschüttungen und die allgemeine Marketing-Lage auf YouTube Rücksicht genommen werden muss. Das Feature Sponsorships steht ab sofort zur Verfügung! Diese Kriterien müssen laut YouTube erfüllt werden:

Du hast einen Gaming-Kanal.

Für deinen Kanal ist Livestreaming aktiviert.

Dein Kanal wird monetarisiert.

Dein Kanal hat über 1.000 Abonnenten.

Du bist über 18 Jahre alt.

Dein Wohnsitz befindet sich an einem der Standorte, an denen VIP-Abos verfügbar sind.

Du hältst dich an unsere Nutzungsbedingungen und Richtlinien.

Freischalten der VIP-Abos - so gehts!

Um Zugang zu diesem Feature zu erhalten, zeigen wir euch, wie ihr euren Kanal dafür freischalten könnt. Folgende Schritte müsst ihr absolvieren:

Melde dich auf einem Computer in deinem Google-Konto an. Rufe unter https://www.youtube.com/features die Seite "Funktionen" auf. Klicke unter "VIP-Abos" auf Aktivieren und folge der Anleitung auf dem Bildschirm.

