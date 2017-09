YouTube - Markiplier geht auf Deutschland-Tour

Let’s Player Markiplier zählt auf YouTube über 18 Millionen Abonnenten – einige davon schauen seine Videos wohl auch aus Deutschland. Daher kündigt der YouTuber eine Deutschland-Tour für 2018 an.

In den YouTube-Charts ist er auf Platz 6: Markiplier ist Let’s Player und wurde vor allem durch seine markante Stimme bekannt. Nun kündigt der YouTuber an, dass er im kommenden Jahr auf eine Deutschland-Tour gehen wird. Einige seiner Kollegen aus dem Gaming-Kosmos von YouTube sollen mitkommen.

Die Deutschland-Tournee von Mark Edward Fischbach, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, findet mit zwei Stops im Februar 2018 statt. Köln und Berlin wird der US-YouTuber besuchen und dort eine Live-Show mit Games, Musik und Comedy veranstalten.

Eine Verbindung zu Deutschland hat Markiplier wegen seines Vaters: Er ist Deutscher und diente an seinem Geburtsort Honolulu, Hawaii beim Militär.

Markiplier geht auf Deutschland-Tournee

LordMinion777, Muyskerm, Tyler Scheid und CrankGameplays kommen mit auf die „You’re Welcome Tour“. Markiplier wird Besitzern von teuren VIP-Karten zuvor übrigens eine Musik-Performance bieten. In den USA ist der Verkauf von solchen Karten und Zusätzen ganz normal – in Deutschland könnte die Trennung von Normalbesucher und VIP auf Kritik stoßen.

Die Tickets für die Markiplier-Tour werden ab dem 11. September 2017 angeboten. Die Preise sind noch nicht bekannt.

