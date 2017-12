YouTube - Herr Bergmann veröffentlicht BERG WARS - A Star Wars Fan Film

Der YouTuber Herr Bergmann hat eine eigene Interpretation von Star Wars geschaffen, die auf der Grundlage von Minecraft basiert. Der Star Wars-Fan-Film kann qualitativ überzeugen und steht via YouTube kostenlos zum Ansehen bereit.

Am 26. Dezember 2017 durften sich gleichermaßen Minecraft und Star Wars-Freunde an einem neuen Fan-Film erfreuen. Der YouTuber Herr Bergmann, der unter anderem für seine aufwendigen Minecraft-Projekte bekannt ist, hat seinen eigenen Star Wars-Fan-Film nach einer langen Reihe von Ankündigungen nun final veröffentlicht.

BERG WARS - A Star Wars Fan Film

Der Film mit dem Titel "BERG WARS - A Star Wars Fan Film" ist zu weiten Teilen in dem Videospiel Minecraft entstanden. Laut eigener Aussage hätte er dieselbe Herangehensweise verfolgt wie die Filmemacher in den 80er Jahren, die etwaige Bewegungen der statischen Modelle nur durch Kamerafahrten und mit der Hilfe eines Greenscreens in Szene gesetzt haben.

"90% des Filmes sind so direkt in Minecraft entstanden. Kein Blender, Kein Cinema 4D. Nur die Spiel-Engine und ganz viel Liebe ❤ ...und ein bisschen After Effects ;)"

Star Wars im YouTube-Kino

Der Fan-Film geht circa 27 Minuten und zu Beginn werden wir sogar von Mark Hamill begrüßt, der mit seiner Paraderolle als Luke Skywalker in den Star Wars-Filmen vielen Zuschauern noch lange im Gedächtnis bleiben sollte. Der Fan-Film ist technisch wundervoll inszeniert. Inhaltlich bekommen wir eine eigene Interpretation mit einem vollwertigen Plot und humorvollen Einlagen geboten. Für Spannung ist demnach gesorgt, wir möchten an dieser Stelle jedoch nichts spoilern oder vorweggreifen. Ein Blick dürfte sich für euch auf jeden Fall lohnen!

Unterhalb des News-Artikels haben wir das Video von Herr Bergmann eingebunden. Hierbei handelt es sich erwähnenswerterweise um Episode 1. Weitere Episoden könnten demnach folgen. Am besten solltet ihr das Video im Vollbildformat auf dem heimischen Fernseher genießen!

Und möge die Macht mit Dir sein!