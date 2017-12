YouTube - Geldstrafe für ApoRed, Verfahren gegen Leon Machère und Lina Mallon

Außerdem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro gegen „ApoRed“ verhängt. Er habe gegen das Telemediengesetz verstoßen, indem er im Impressum auf allen Plattformen keine richtige Adresse angegeben habe. Eine versuchte Kontaktaufnahme der LMA blieb von ApoRed so gut wie unbeantwortet. Für Apored könnte das Urteil problematisch werden - ihm wurde kürzlich eine Bewährungsstrafe auferhängt:

Zusätzlich wurde die Lifestylebloggerin „Lina Mallon“ förmlich abgemahnt. Sie habe in vier Beiträgen auf ihrem Blog und auf Twitter gegen die Bestimmung zur Kennzeichnung von Werbung verstoßen. Einem Hinweis der Landesmedienanstalt kam Mallon unzureichend nach und beanstandet sie deshalb, Besserung wird gewünscht.

Der YouTuber „Leon Machère“ habe in drei von ihm veröffentlichten Werbevideos gegen medienrechtliche Vorschriften verstoßen, erklärt die Landesmedienanstalt in einer Pressemitteilung. Neben dem Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag kam es zudem zu einem Verstoß gegen das Schleichwerbeverbot . Gegen Machère soll nun sowohl ein medienrechtliches als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden - es drohen bis zu 500.000 Euro Strafe.

YouTube - Das Merkel-Interview in voller Länge anschauen

Disney - Kauft 20th Century Fox, damit auch Rechte an X-Men und Deadpool

Life is Strange: Before the Storm - Episode 3 erscheint früher als geplant