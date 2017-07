YouTube - Gangnam Style abgelöst - Erfolgreichstes Video ist nun von Wiz Khalifa

„Gangnam Style“ ist nicht mehr das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten. Der US-amerikanische Rapper Wiz Khalifa löste mit seinem Song „See you Again“ den Südkoreaner ab. Khalifa wird außerdem der erste YouTuber sein, dessen Video mehr als 3 Milliarden Aufrufe erreicht.

Lange Zeit war der virale Hit „Gangnam Style“ des südkoreanischen Rappers Psy das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten, nun wurde es enthront: Ab sofort ist „See you Again“ von Wiz Khalifa die neue Nummer Eins an der YouTube-Spitze.

See you Again kommt derzeit auf 2.923.585.651 Aufrufe - Gangnam Style liegt bei 2.901.509.320 Aufrufen. In Kürze dürfte ein anderes Video, das erst dieses Jahr veröffentlicht wurde, die neue Nummer Eins werden: Luis Fonsi kommt mit „Despacito“ nach nur sechs Monaten auf 2,5 Milliarden Aufrufe.

Auf YouTube gehört die Musik noch immer zur erfolgreichsten Kategorie der Videoplattform. Die erfolgreichsten Videos der Plattform sind nahezu ausnahmslos Musikvideos - abgesehen von einigen wenigen viralen Hits, die sich wie im Lauffeuer verbreiten konnten.

