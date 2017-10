YouTube - Einflussreichster YouTuber legt eine Pause ein

YouTuber Markiplier gehört zu den einflussreichsten Let's Playern überhaupt. In einem aktuellen Video hat dieser nun angekündigt eine Pause einzulegen. Sonderlich lange soll diese allerdings nicht ausfallen.

Während in Deutschland vor allem YouTuber wie Gronkh, Sarazar oder die Jungs von PietSmiet bekannt sind, stehen international YouTuber wie PewDiePie oder Markiplier ganz oben an der Spitze.

Einflussreichster YouTuber legt eine Pause ein

Markiplier gehört mit 18 Millionen Abonnenten und mehr als acht Milliarden Gesamtaufrufen zu den einflussreichsten und beliebtesten Let's Playern überhaupt. Bekannt wurde der YouTuber vor allem durch seine markante Stimme und dem Horror-Titel Five Nights at Freddy's. Kürzlich kündigte Markiplier in einem Video an, dass er sich eine Auszeit von YouTube nehmen möchte. Allerdings wird diese Pause nicht von allzu langer Dauer sein.

Mark Edward Fischbach, so sein eigentlicher Name, möchte sich lediglich rund einen Monat lang eine Auszeit gönnen und voraussichtlich am 23. Oktober 2017 wieder am Start sein. Als Grund für die Pause betont der YouTuber, dass er mit den eigenen Videos unzufrieden sei. Dies möchte er nun ändern und an seinem Content arbeiten. Komplett verschwinden wird der Let's Player innerhalb dieser Zeit allerdings nicht. So sei er iMonat Oktober sehr viel aktiver auf anderen Plattformen wie Facebook oder Twitter.

Allerdings betont Markiplier in seinem Video auch, dass dies nicht heißen soll, dass er ausgebrannt sei: "Ich liebe es Videos zu produzieren, ich bin mehr als glücklich an etwas zu arbeiten, worauf ich stolz bin". Doch er sei bei seiner YouTube-Karriere an einem Punkt angelangt, an dem er nun nur noch Videos machen möchte, auf die er wirklich stolz sein könne.

Markiplier geht auf Deutschland-Tournee

Erst vor kurzem kündigte Markiplier an 2018 eine Deutschland-Tour zu machen. In dessen Rahmen wird der US-YouTuber gemeinsam mit LordMinion777, Muyskerm, Tyler Scheid und CrankGameplays Köln und Berlin besuchen. Markiplier wird Besitzern von teuren VIP-Karten zuvor übrigens eine Musik-Performance bieten. In den USA ist der Verkauf von solchen Karten und Zusätzen ganz normal – in Deutschland könnte die Trennung von Normalbesucher und VIP auf Kritik stoßen.

Die Tickets für die Markiplier-Tour werden ab dem 11. September 2017 angeboten. Die Preise sind noch nicht bekannt.

