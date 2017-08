YouTube - Doppelrekord: Despacito ist die neue Nummer 1

Es gibt eine neue Nummer Eins auf YouTube: Luis Fonsi und Daddy Yankee schafften es mit „Despacito" in Rekordzeit, mehr als drei Milliarden Aufrufe zu generieren und so Wiz Khalifa vom Thron zu stoßen.

Na, wenn das mal kein doppelter Rekord ist: Gerade einmal vor drei Wochen berichteten wir, dass YouTube-Legende Psy sich nicht länger mit dem Titel des erfolgreichsten Videos auf YouTube schmücken kann. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffte es nämlich Wiz Khalifa mit seinem Song „See you Again“, den viralen „Gangnam Style“-Hit vom Thron zu stoßen.

Die neuen Gipfelstürmer

Lange währte dieser Erfolg allerdings nicht, denn schon jetzt gibt es eine neue Nummer Eins an der YouTube-Spitze: Luis Fonsi und Daddy Yankee mit „Despacito“. Das Video kann derzeit mehr als 3,075 Milliarden Aufrufe verzeichnen – eine wirklich gigantische Zahl. Noch beeindruckender ist allerdings, dass der Song nicht einmal sieben Monate brauchte, um die Spitze zu erklimmen. Durchschnittlich 14 Millionen Klicks pro Tag – das schafften die Vorgänger nicht.

Eine Rekordzahl in Rekordzeit also, doch damit nicht genug: „Despacito“ läuft derzeit auch auf allen Radiosendern rauf und runter und ist weltweit aus den Charts kaum wegzudenken. Wie lange Luis Fonsi und Daddy Yankee den Rekord halten können, bleibt natürlich abzuwarten, aber bis der nächste virale Hit an ihrem Thron rüttelt, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Das beliebte Video könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

