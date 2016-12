Mit einer Reichweite von 2,9 Millionen Abonnenten kündigt Dner am heutigen Sonntag einen massiven Schritt an und ändert das Channel-Konzept. Ab sofort werden zwei Arten von Videos gesplittet.

Mit 2,9 Millionen Abonnenten gehört Dner zu den größten YouTubern Deutschlands. Insbesondere im Lifestyle-Segment konnte Felix von der Laden, so der Name des 22 jährigen Kölners, in den letzten Monaten und Jahren dank diverser VLOGs, Reise- und Event-Videos sich einen Namen machen. Mit stets viel Lob seiner Community im Gepäck überzeugt Dner mit besonderen Projekten, wie beispielsweise eine Dokumentation mit dem ZDF zur US-Wahl. Nun kündigt von der Laden einen massiven Schritt an und ändert das Konzept seines YouTube-Kanals "DnerMC". Künftig werden auf dem Hauptchannel ausschließlich VLOGs-, Reise- und Event-Videos hochgeladen.

Wer Dner jedoch in der bunten Welt der Videospiele sehen möchte, sollte einen Blick auf seinen zweiten Channel werfen. Dieser ist ab sofort verfügbar und zugleich heute an den Start gegangen. Dort begrüßt Dner bereits um die 50.000 Abonnenten und sein Best-Of namens "Dner Style".

