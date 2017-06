YouTube - Die 10 meist gedislikten Videos

In der heutigen Ausgabe der PlayNation News sprechen wir über die zehn Videos, die auf YouTube die meisten Dislikes erhielten. Außerdem mit dabei: der Taktik-Shooter Ready or Not und ein Assassin's Creed: Empire-Leak.

Es ist Mittwoch und damit wie gewohnt Zeit für die PlayNation News, unser PlayNation TV-Format, in dem wir euch über die kuriosesten, interessantesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der Woche informieren wollen.

Heute sprechen wir unter anderem über die YouTube-Videos, die in der Vergangenheit besonders viele Zuschauer so gar nicht überzeugen konnten. Individuelle Meinungen sind in dem Kontext natürlich immer schwer zu berücksichtigen und so orientieren wir uns möglichst objektiv an der Anzahl der Dislikes.

Zuletzt machte BibisBeautyPalace ja in diesem Kontext auf sich aufmerksam, erhielt ihr erster Song namens „How it is“ doch über 1,6 Millionen Dislikes. Aber Deutschlands bekannteste YouTuberin ist nicht die einzige, auf deren Video die Negativstimmen nur so einprasselten. Und oft hat die viele Aufmerksamkeit den Künstlern im Nachhinein nicht geschadet oder wurde gar von der Anzahl der Aufrufe und Likes relativiert. Unter anderem mit dabei: Miley Cyrus und Rebecca Black.

Außerdem in der heutigen Ausgabe Mittelpunkt unseres Interesses: der Taktik-Shooter Ready or Not, der mit düsterem Setting überzeugen soll und der neueste Assassin's Creed-Ableger, der jetzt eventuell doch eher auf den Namen Assassins's Creed: Origins hören könnte:

