Die Young - Survival-Horror ab heute im Early Access

Ab heute könnt ihr euch in Die Young in ein Survival-Abenteuer stürzen, in dem eine junge Frau von einer unheimlichen Insel entkommen muss. Zum Sterben zurückgelassen, liegt es jetzt an euch, ob ihr überlebt oder viel zu früh aus dem Leben scheidet.

Heute Abend startet der Survival-Horrortitel Die Young auf Steam endlich in die Early Access-Phase. Hierbei schlüpfen wir in die Haut einer jungen Frau, die ohne erkennbaren Grund entführt wird. Auf eine mediterranen Insel muss sie nun um ihr Überleben kämpfen. Ihre einzigen Waffen: ihr Verstand und ihre Geschicklichkeit. Wird sie es schaffen zu entkommen oder doch eher – dem Titel entsprechend – jung sterben?

Überleben - um jeden Preis

Bei Die Young handelt es sich um eine dynamische Survival-Erfahrung samt Open World und Ego-Perspektive. Lebendig begraben, verhungernd, verdurstend und zum Sterben zurückgelassen, erwachen wir auf einer kleinen, beschaulichen Insel. Nun gilt es, nicht nur für unser leibliches Wohl zu sorgen, sondern uns auch mit einer Ausrüstung einzudecken, die unser Überleben wenigstens etwas einfacher machen könnte.

Entwickler Indiegala veranstaltete in der Vergangenheit bereits eine Open Alpha, bei der viele Spieler mehr als 15 Stunden lang mit verschiedenen Missionen bei Laune gehalten wurden. Heute nun startet der Survival-Titel in die Early Access-Phase, unterliegt also noch stetigen Verbesserungen. In Zukunft wird es mehr Feinde (sowohl Tiere als auch Menschen), Bosse und einen durch Drogen verursachten Zustand geben, bei dem wir gegen die Auswüchse unseres Verstandes antreten müssen.

Ausführliche Gameplay-Einblicke

Der Entwickler entschied sich ursprünglich für einen Preis von knapp 15 Dollar, senkte diesen dann aber für den Anfang um zehn Prozent, sodass ihr jetzt nur gut 13 Dollar bezahlen müsst. Wer sich bisher unsicher ist, ob der Titel sein Geld wert ist, und deshalb schon vor Release in das Game reinschnuppern möchte, kann sich in unserer Video-Rubrik ein umfangreiches Gameplay-Video ansehen, das noch in der Alpha entstand:

