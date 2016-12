Die Young nennt sich das dynamische Survival-Abenteuer von Indiegala, das kürzlich angekündigt wurde. Als entführtes Mädchen versuchen wir hier von einer unheimlichen Insel mit noch unheimlicheren Bewohnern zu entkommen.

Das interne Entwicklerteam von Indiegala werkelt derzeit fleißig an einem dynamischen Survival-Abenteuer, das es in sich hat: In Die Young spielen wir ein junges Mädchen, das auf einer geheimnisvollen Mittelmeerinsel gefangen ist. Ohne zu wissen, wer uns entführt hat oder warum das hier alles geschieht, versuchen wir zu fliehen. Wir erkunden den Open-World-Titel mit seiner ebenso rätselhaften als auch verdächtigen ländlichen Gemeinde, den dunklen Minen, alten Ruinen und Höhlen aus der Ego-Perspektive und sind komplett auf uns allein gestellt.

Das bedeutet: Unsere einzige Waffe sind wir selbst und so müssen wir versuchen, zu rennen, zu klettern oder zu springen, um unsere Feinde hinter uns zu lassen. Schaffen wir es am Ende mit etwas Glück, Items und Wasser, dem Schrecken unbeschadet zu entkommen?

Die Young soll 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen und bereits in diesem Winter in den Early Access starten. Alle Infos im Überblick findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite. Für einen ersten Eindruck eignet sich ein erster Teaser, den wir euch unterhalb dieser Meldung eingebunden haben.

