Yakuza 6 - Release-Datum auf April verschoben

Sega hat via Twitter kommuniziert, dass Yakuza 6 nach hinten verschoben wird. Der neue Release-Termin bezieht sich auf den kommenden April.

Der exklusive PS4-Titel Yakuza 6: Song of Life wurde offiziell nach hinten verschoben. Der Release für den Westen wird voraussichtlich am 17. April 2018 erfolgen. Zuvor war der 20. März 2018 angedacht, doch die Mannen von Sega haben sich nun via Twitter zu Wort gemeldet.

Gegenüber Polygon haben die Verantwortlichen bestätigt, dass sich der Release-Termin neben Nordamerika auch auf Europa bezieht. Zu den Gründen haben sie nicht allzu viele Informationen preisgegeben. Es heißt lediglich, dass es keine einfache Entscheidung gewesen sei. Selbstredend bietet so ein Aufschub stets Zeit für etwaige Optimierungsvorgänge.

Im gleichen Atemzug wurde eine Yakuza 6-Demo angekündigt, die am 27. Februar 2018 veröffentlicht wird. Idealerweise kann der Spielstand aus der Demo für das Hauptspiel übernommen werden. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir die anfänglichen Minuten von Yakuza 6 schon vorab in der Demo erleben dürfen.

Meldung via iPhone-Notiz

Witzigerweise wurde diese Pressemeldung kürzlich über eine recht fragwürdige Vorgehensweise veröffentlicht. Der Screeshot einer iPhone-Notiz musste vorerst als entsprechendes Ankündigungs-Format herhalten, bevor er später wieder gelöscht wurde. Im Anschluss haben die Verantwortlichen die Nachricht in ein passenderes Format verpackt und die Nachricht erneut herausgegeben. Wieso die Ankündigung in dieser Weise vollzogen wurde, ließ Sega einfach unkommentiert.