Xbox Scorpio - Teaser-Trailer mit Hinweisen auf Preis, Name und Datum

Sonderlich viele Informationen zu Microsofts neuer Konsole Xbox Scorpio gibt es bisher nicht. Allerdings werden wir spätestens im Rahmen der E3 zahlreiche neue Details über die angeblich leistungsfähigste Konsole serviert bekommen. Doch vielleicht hat Microsoft bereits mehr über die Xbox Scorpio verraten, als wir denken.

In den letzten Tagen sind drei sehr kurze Teaser-Trailer veröffentlicht worden. Darin sind möglicherweise verschiedene Hinweise auf den finalen Namen, den Preis sowie den Release-Termin des Konsole versteckt. Denkbar wäre aber auch, dass sich Microsoft einfach einen Spaß daraus macht und die angeblichen Hinweise nicht der Wirklichkeit entsprechen.

Zwar sei die Xbox Scorpio laut Microsoft für den Premium-Bereich gedacht und solle daher ein entsprechendes Preisschild tragen. Allerdings wurde gleichzeitig auch betont, dass sich Spieler keine Sorgen wegen des Preises machen sollen. Laut einiger Gerüchte soll die neue Microsoft-Konsole zwar rund 650 US-Dollar in der Herstellung kosten, im Handel aber für unter 500 US-Dollar angeboten werden. Damit würde Microsoft die Konsole wieder subventionieren.

Wie der tatsächliche Preis letztendlich aussehen wird, werden wir aber wohl erst im Rahmen von Microsofts Pressekonferenz am Sonntag, dem 11. Juni 2017 um 23 Uhr unserer Zeit erfahren.

