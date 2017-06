Xbox Scorpio - Sieht so die neue Benutzeroberfläche aus?

Schon vor wenigen Monaten wurde von Microsoft mitgeteilt, dass eine neue Benutzeroberfläche für die Xbox Scorpio in Entwicklung sei. Das neue Design der in diesem Jahr erscheinenden Konsole sollte gerüchteweise erst während der Pressekonferenz im Zuge der E3 vorgestellt werden. Der Technikriese stellte jetzt jedoch das neue sogenannte Motion Fluid-Design vor, das wahrscheinlich auch für die Scorpio genutzt werden wird.

Microsoft hat zusammen mit Digital Foundry die Hardware-Power der neuen Konsole Xbox One Scorpio enthüllt. Nun gibt es ...

Die hauseigenen Messe Build 2017 hatte für Microsoft große Bedeutung und zeigte die Pläne für die Zukunft des Unternehmens. Logischerweise ging es dabei auch um Windows 10 und die Verbindung zu den Heimkonsolen. Eine große Neuerung ist das neue Motion Fluid Design. Das Konzept soll für ein schlankeres und vor allen Dingen innovativeres Gefühl bei der Bedienung sorgen. Vorgestellt wurde es anhand von Bewegtmaterial, das besonders an einer Stelle zum Augenöffner wurde. Man sah einen Spielabschnitt aus Forza Horizon 3 und an der linken Seite die offenbar neue Navigationsleiste. Diese lässt sich mit einem Tastendruck öffnen und fällt durch ein moderneres und einfacheres Design direkt ins Auge. Einen Screenshot des Designs findet ihr unterhalb der News.

Genauere Informationen zur Benutzeroberfläche und der Konsole an sich, wird es während der Xbox-Pressekonferenz im Juni geben.

Ein geleaktes Microsoft-Dokument enthüllt erstmals konkrete Hardware-Details zur Xbox One Scorpio. Die neue Konsole soll mehr als vier Mal so gut sein wie die Xbox One. Die Echtheit der ...