Xbox Scorpio - Dev Kit zeigt jederzeit FPS-Werte

Ein Video bei Twitter zeigt die ersten Aufnahmen des Dev Kits der Xbox Scorpio. Die Besonderheit: Ein kleiner Bildschirm an der Front zeigt die aktuell erreichte FPS-Anzahl. Jetzt wünschen sich Fans das Feature für die finale Version.

Dass die Xbox Scorpio kommen wird, ist bekannt. Auch was sie technisch leisten wird, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Das Aussehen ist jedoch mindestens bis zur diesjährigen E3 noch ein Geheimnis. Zumindest lässt sich schon der Blick auf ein Dev Kit werfen: Der Journalist Jez Corden, der für die britische Seite WindowsCentral schreibt, hat nun auf seiner Twitter-Page ein Video mit ersten Bildern des Dev Kits veröffentlicht.

Das ist erstmal nicht sonderlich spannend, da das Design solcher Entwicklerkonsolen immer sehr einfach gehalten ist und nicht das widerspiegelt, was der Konsument schlussendlich im Handel bekommt. Eine große und interessante Besonderheit bietet die Kiste trotzdem, denn an der Front befindet sich ein kleiner Bildschirm, der die aktuell erreichten Bilder pro Sekunde zeigt. Dies dient den Entwicklern bei der Optimierung von Spielen, da sie immer die momentanen Werte im Blick haben.

Dieses Feature scheint für die Masse allerdings ebenfalls so interessant zu sein, dass immer mehr Stimmen laut werden, die sich einen solchen Screen auch in der Consumer-Version erhoffen. Im Hinblick auf den FPS-Wahn erscheint das durchaus nachvollziehbar, dürfte dem Endkunden allerdings wahrscheinlich wenig bringen. Wahrscheinlich würde es sogar zu Fällen vor Gericht kommen, bei denen die vorherigen Aussagen bezüglich der Frames, denen der fertigen Version nicht entsprechen.

Würdet ihr euch für eine solche Anzeige interessieren oder findet ihr es nutzlos?

