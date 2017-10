Xbox One - Vermeintliche Liste von abwärtskompatiblen Spielen der ersten Xbox geleakt

Im Internet tauchte jetzt ein Bild mit den vermeintlich abwärtskompatiblen Spielen der originalen Xbox auf. Der Veröffentlicher des Bildes sorgte schon in der Vergangenheit für einige Leaks von Microsoft.

Für die Xbox One von Microsoft ist das Thema Abwärtskompatibilität offenbar sehr wichtig und ein großes Argument für den Kauf der Konsole. Dies bestätigte sich erneut während der E3, als Phil Spencer bestätigte, dass zukünftig auch einige Spiele der ersten Xbox abwärtskompatibel sein würden. Dieses Feature solle demnach noch in diesem Jahr eingeführt werden.

Bild mit angeblichen abwärtskompatiblen Spielen

Jetzt tauchte bei Twitter ein Bild auf, das möglicherweise die ersten Titel zeigt, die abwärtskompatibel sein werden. Der Nutzer WalkingCat ist dabei jedoch keinesfalls unbekannt und schon in der Vergangenheit sorgte die Person hinter dem Account für einige Leaks der Xbox. Laut dem Bild werden zu Beginn zwölf unterschiedliche Titel spielbar sein, die unterschiedlichsten Genres zugeordnet werden können.

Prince of Persia: The Sands of Time

Dead Rights

Red Faction II

Fuzion Frenzy

The King of Fighters: NeoWave

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Crimson Skies: High Road to Revenge

Sid Meier's Pirates!

Psychonauts

Bloodrayne

Grabbed by the Ghoulies

Release passend mit der Xbox One X?

Bisher äußerte sich Microsoft nicht zu diesem Bild und daher sind die Spiele noch als Gerücht anzusehen. Passen würde es jedenfalls, denn zuletzt äußerte sich Phil Spencer während der Brazil Game Show, dass das Team recht weit wäre und sich einige Spiele auch nach 15 Jahren noch gut gehalten hätten - jedoch gelte dies nicht für alle Spiele.

Eine offizielle Ankündigung dürfte jedenfalls in der nächsten Zeit stattfinden, denn es wurde in der Vergangenheit bereits gemutmaßt, dass das Update zusammen mit der Veröffentlichung der Xbox One X am 7. November in den Startlöchern stehen solle. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden!

