Xbox One - Snap-Feature wird wieder entfernt

Im kommenden großen Update für die Xbox One wird das Snap-Feature wieder entfernt. Mit der Funktion war es möglich, mehrere Apps nebeneinander zu legen und auf der Xbox One Multitasking zu ermöglichen. Microsoft verspricht sich dadurch Performance-Verbesserungen.

Groß beworben wurde es, jetzt gilt es auf der Xbox One fast schon als vergessen. Microsoft hat nun den finalen Nagel in den Sarg gehauen und angekündigt, das Multitasking-Feature Snapmode in einem zukünftigen Update von der Konsole zu entfernen.

Mit dem Snapmode war es möglich, mehrere Apps auf dem Fernsehbildschirm nebeneinander zu legen. Dadurch konnte man beispielsweise einen Twitch-Stream schauen und nebenbei ein Spiel zocken oder per Skype mit Freunden chatten.

Kein Snap mehr in der Xbox One

Die parallele Nutzung verschiedener Anwendungen ging allerdings zu Lasten der Leistungstärke der Xbox One. Offenbar so weit, dass Microsoft sich dazu entschieden hat, den Snapmode komplett aus der Xbox One zu entfernen.

Microsoft verspricht sich von dem drastischen Schritt eine Verbesserung des allgemeinen Multitaskings, Arbeitsspeichernutzung, Geschwindigkeit und Ressourcennutzung. Das neue Xbox One Update ist bislang nur in der Beta verfügbar - es ist unklar, wann die finale Version erscheint.

