Xbox One - Saints Row: The Third und weitere Titel ab jetzt abwärtskompatibel

Die Abwärtskompatibilitäts-Liste der Xbox One ist um ein paar weitere Spiele angewachsen. Mit dabei sind der Open-World-Titel Saints Row: The Third und der Arcade-Klassiker Super Contra.

Im Gegensatz zu PlayStation 4 und Nintendo Switch kann die Xbox One auch Titel von der Vorgänger-Konsole abspielen, ohne dass ihr Geld für eine Umsetzung auf den Tisch legen müsst. Auch diese Woche sind sechs weitere Spiele von der Xbox 360 im Blog von Major Nelson als abwärtskompatibel bestätigt worden:

Monopoly Deal

Saints Row: The Third

Slender: The Arrival

Super Contra

Undertow

Virtual-On (nur in Japan)

Jedes Spiel, das der Liste hinzugefügt wird, muss vorher einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Besonders verzwickt kann das im Fall von Titeln wie Saints Row: The Third werden, in denen urheberrechtlich geschützte Musik zu hören ist und für die ein neuer Lizenzdeal mit den Rechteinhabern geschlossen werden muss.

