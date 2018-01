Xbox One - Plant Microsoft ein neues Achievement-System?

Arbeitet Microsoft derzeit an einem neuartigen Achievement-System? Es gibt bereits diverse Anzeichen dafür, dass das sogenannte Careers-System auf dem Weg für die Xbox One ist.

Derzeit kursieren einige Gerüchte im Netz, dass Microsoft ein neues Achievement-System für die Xbox One plant. Laut Windows Central soll es den Namen "Careers" tragen und neben dem herkömmlichen System koexistieren, wenn es denn erst implementiert wurde.

Bereits vor einigen Monaten hat der Xbox-Chef Mike Ybarra höchstselbst einige Andeutungen gemacht, die sich auf ein neues Achievement-System bezogen. Dabei soll es sich um ein System handeln, dass den Gamerscore einbezieht. Bisher gab es lediglich die herkömmnlichen Trophäen. Aber was passiert, wenn ein Spieler zig Stunden nur in ein einziges Spiel investiert? Hier gab es bislang noch keine adäquate Anerkennung und das soll sich jetzt ändern.

Mit Level und Lootboxen?

Das Karriere-System soll mit einigen Features daherkommen. So soll es sogar Quests geben, die einige Belohnungen wie XP oder Lootboxen bereithalten könnten. Das System an sich könnte so aussehen, dass der Spieler eigene Level anhäuft und dass Microsoft beispielsweise ein Prestige-Rang einführt.

Was würdet ihr von solch einem System halten? Schreibt es gerne unterhalb der News in den Kommentarbereich.

Unsere Meinung:

Ab einem gewissen Punkt werden die besseren Spieler womöglich alle regulären Achievements eingesackt haben. Wenn sie dennoch weitere, hunderte Stunden in ein Titel investieren möchten, was zum Beispiel im Call of Dury-Franchise auch keine Seltenheit ist, wieso sollten diese Spiele dann nicht auch noch mit besonderen Herausforderungen betraut und mit einem neuartigen Systemfortschritt entlohnt werden? Wir sind gespannt, was das Careers-System zu bieten hat!