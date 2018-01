Xbox One - Offizieller Sea of Thieves-Controller leuchtet im Dunkeln

Dem Action-Adventure Sea of Thieves wird ganz offiziell ein spezieller Controller gewidmet, der sogar in der Dunkelheit leuchtet. Er wird bereits im nächsten Monat veröffentlicht, ihr könnt ihn jetzt schon vorbestellen.

Microsoft arbeitet mit Rare zusammen an einem Piratenabenteuer namens Sea of Thieves. Diesbezüglich werden die Interessenten sogar ein besonderes Schmankerl erhalten. Ein limitierter Xbox One-Controller ist in Planung, der mit einem speziellen Sea of Thieves-Design zu euch nach Hause kommt.

Xbox One-Controller leuchtet im Dunkeln

Das transluzide Design verfügt über eine Purpuroptik, die sogar im Dunkeln leuchtet. Der Totenschädel in der Mitte des Controllers passt zum Setting, genauso wie der goldfarbene Button auf der oberen Rückseite.

Wenn ihr euch zu einem Kauf entscheiden solltet, dann erhaltet ihr aber nicht nur einen Controller, sondern noch direkt einen DLC obendrauf. Das "Ferryman Clothing Set" liegt neben einer 14-Tage-Testversion von Xbox Live Gold und einem Xbox Game Pass dabei.

Der Sea of Thieves-Controller erscheint hierzulande am 13. Februar 2018 via Amazon. Ihr könnt ihn bereits jetzt unter dem nachfolgenden Link vorbestellen.

Xbox One Wireless Controller - Sea of Thieves Limited Edition

Da es sich um das neue Modell handelt, dürft ihr hier mit entsprechender Bluetooth-Unterstützung für Windows 10-PCs rechnen. Der Controller ist selbstverständlich auch mit der Xbox One X und der Xbox One S kompatibel.

