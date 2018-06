Xbox One - Neues Xbox One-Set für Puppen veröffentlicht

Früh übt sich, wer ein waschechter Gamer oder eben Gamer Girl werden möchte. Dies dachten sich anscheinend auch die Hersteller der "The American Girl Doll"-Serie, die Puppen verkaufen, die verschiedene Berufe oder Hobbys verkörpern. Nun gibt es ein ganz besonderes Set, das ganz im Zeichen der Microsoft-Konsole Xbox One steht und mit entsprechendem Zubehör daherkommt.

Das Xbox Gaming Set, das für 50 US-Dollar angeboten wird, beinhaltet eine Xbox One S mit einem Projektor, der verschiedene Gaming-Szenen im Petto hat. Außerdem enthält das Set einen Xbox One-Controller, der in die kleinen Hände der Puppe passt, einen Gaming-Stuhl, der über integrierte, voll funktionsfähige Lautsprecher verfügt, ein Headset für die Puppe sowie zwei Module für den Projektor (BLOKS und Dance!) sowie eine Hülle für die beiden Module. Die beiden Spielattrappen sind offensichtlich an den Klötzchenhit Minecraft sowie Ubisofts Tanzspiel Just Dance! angelehnt.

Falls ihr euch die Frage stellt, ob die enthaltene Xbox One S funktionstüchtig ist: Bis auf die Lautsprecher, die in den Gaming-Stuhl integriert worden sind, ist sämtliches Zubehör lediglich Dekoration bzw. Spielzeug. Eine entsprechende Puppe ist in diesem Set übrigens nicht enthalten.

Xbox Live Director of Programming Larry Hyrb tweetete auf Twitter folgendes zu dem Xbox-Gaming-Set:

And now for something completely different: You can now get an American Girl Doll with an "Xbox Gaming Set" - a console, controller, headset and her own gaming chair. https://t.co/E20lsIxT5c pic.twitter.com/PrLb99nKTB