Microsoft bringt ein wenig Farbe ins Spiel und kündigte am gestrigen Tag gleich zwei neue Farb-Variationen für den Xbox One-Controller an. Wir haben Preis und Release für euch zusammengefasst.

In Zeiten des prüden Winters, in denen der weiß/graue Schneematsch die Oberfläche der Erde bedecken, sind wir alle froh, ein wenig mehr Farbe zu sehen, oder? Das dachte sich auch Microsoft und präsentierte am gestrigen Dienstag zwei neue Farben vor, die sich auf dem Xbox One-Controller wiederfinden.

Während der eine Controller mit einer roten Farbe eher an einen kandierten Apfel vom Weihnachtsmarkt erinnert, lehnt die andere Variation wohl an ein gewisses Shooter-Genre der Xbox an. Grün/Orange soll sie aussehen, doch wer jetzt ein frisches grün erwartet, wird enttäuscht. Es handelt sich eher um ein Militär-grün aus dem Halo-Universum, welches mit orangenen Hintergrund für die Analogen-Pads daherkommt.

Release auch in Deutschland

Zu kaufen gibt es diese Controller ab sofort entweder im Microsoft Store oder exklusiv bei GameStop. In Deutschland bezahlt ihr weiterhin den Standard-Preis von 60 Euro pro Controller. HIER gelangt ihr zum offiziellen Shop von Microsoft.

Seitenauswahl

Infos zu Xbox One

Xbox One - Microsoft kündigt offizielles Onesie an Microsoft hat neues Merchandise für echte Xbox-Fans angekündigt. Wer möchte, kann sich einen Onesie überziehen und so gemütlich die neuesten Spiele zocken - inklusive Controller-Tasche!