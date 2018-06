Xbox One - Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 heute im Livestream

Die zweite Pressekonferenz zur E3 2018 findet bei Microsoft statt. Hier gibt es im Livestream neue Informationen zur Xbox One zu sehen. Wir haben alle Infos zu den Spielen, News und Videos.

Gestern hat Electronic Arts vorgelegt, nun folgt die zweite Pressekonferenz: Microsoft wird heute seine jährliche Show zur Xbox One abhalten und im Livestream brandneue Infos bekanntgeben.

Am Abend bekommt ihr das kommende Xbox-Lineup zu sehen, das nicht nur aus exklusiven Spielen, sondern auch aus Third-Party-Titeln besteht. Zuschauen ist auch dieses Mal spielend einfach.

Games bei Xbox auf der E3

Kommen wir zunächst aber zu den Spielen: Was wird erwartet, was steht schon fast und was wünschen wir uns?

Bestätigt: Singleplayer-Infos zu Battlefield 5

Vermutet: Erstes Gameplay zu Cyberpunk 2077

Erwünscht: Ein brandneues Halo für PC

Naheliegend: Ankündigung von Life is Strange 2

So gut wie fest: Enthüllung von Forza Horizon 4

Die vollständige Liste an Spielen wird natürlich erst im Anschluss an die Xbox-Pressekonferenz feststehen.

Xbox Pressekonferenz zur E3 2018 im Live-Stream

Wer den Xbox-Livestream zur E3 2018 anschauen will, hat die Wahl zwischen zahlreichen Plattformen. Die Pressekonferenz wird auf YouTube, Twitch, Mixer und vielen weiteren Seiten übertragen.

Die Pressekonferenz von Microsoft und Xbox beginnt am 10. Juni 2018 um 22 Uhr deutscher Zeit.