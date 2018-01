Xbox One - Microsoft möchte gerne Steam, EA oder PUBG kaufen

Von den drei Übernahmekandidaten erscheint nur PUBG als wahrscheinlich, immerhin ist der Battle-Royale-Shooter bislang lediglich auf PC und zeitexklusiv für die Xbox One erhältlich. Mit dem Kauf könnte Microsoft eine vollständige Exklusivität erzielen und eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten an sich binden.

Die Xbox One hat auf dem Konsolenmarkt ein Problem: Fehlende Exklusivspiele. Nun will sich Hersteller Microsoft mit zahlreichen Übernahmen eine bessere Position auf dem Markt verschaffen, teils mit unvorstellbaren Plänen.

Aktuellen Gerüchte zufolge möchte Microsoft Steam, PUBG oder Electronic Arts kaufen. Damit wolle man die Position der Xbox One stärken. Die Übernahmen scheinen aber unvorstellbar.

