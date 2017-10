Xbox One - Games with Gold für Oktober 2017 bekannt

Microsoft hat jüngst Auskunft über die kommenden Spiele gegeben, die sich im Oktober im Xbox Live Gold-Abo befinden. Die sogenannten Games with Gold lassen auch in diesem Monat nicht zu wünschen übrig.

Im Hause Sony gibt es das PlayStation Plus-Abo-Modell, das in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten auftrumpft. So haben wir erst gestern über die Spiele berichtet, die im Oktober 2017 kostenlos zur Verfügung gestellt werden:

Doch die Konkurrenz schläft nicht und so hat Microsoft ein ähnliches Modell an den Start gebracht. Über Xbox Live Gold erhalten Xbox-Jünger ebenfalls diverse Boni. Der kostenpflichtige Abodienst, mit dem ihr unter anderem auch online spielen könnt, bringt einige Extras mit sich wie z.B. Gratis-Spiele. Es gibt Spiele für die Xbox One und Xbox 360. Das sind die Spiele im Monat Oktober:

Gone Home: Console Edition – ab 1. bis 31. Oktober auf Xbox One

The Turing Test – ab 16. Oktober bis 15. November auf Xbox One

Rayman 3 HD – ab 1. bis 15. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One

Medal of Honor: Airborne – ab 16. bis 31. Oktober auf Xbox 360 und Xbox One

Wenn ihr also über eine Goldmitgliedschaft verfügt, könnt ihr die Titel ohne Probleme ab dem entsprechenden Datum herunterladen. Daraufhin gehen sie in euren Besitz über. Wir haben den aktuellen Trailer zum Angebot unterhalb der News für euch eingebunden.

