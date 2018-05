Xbox One - EA leakt nicht besonders gute Verkaufszahlen

Electronic Arts hat auf einer Investorenkonferenz neue Verkaufszahlen zur aktuellen Konsolengeneration veröffentlicht. Dadurch wurden auch die sonst unter Verschluss gehaltenen Daten der Xbox One bekannt. Die sehen allerdings nicht besonders rosig aus.

Microsoft muss noch immer unter dem missglückten Launch der Xbox One leiden: Wenige Monate vor dem fünften Geburtstag wird nun klar, dass sich die Konsole in dieser Generation wohl nicht wieder erholen wird.

Die schleppenden Verkäufe führten 2015 dafür, dass Microsoft beschloss, zukünftig keine Verkaufszahlen bekanntzugeben. Auf der aktuellen Investorenkonferenz leakte ausgerechnet Electronic Arts dennoch eine konkrete Zahl – wenn auch unweigerlich.

Aktuelle Verkaufszahlen, direkt von EA

EA-Geschäftsführer Andrew Wilson äußerte sich zum Stand der Xbox- und PlayStation-Sparte folgendermaßen:

„Im Hinblick auf unsere Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir weiterhin starke Konsolenverkäufe der aktuellen Generation von Microsoft und Sony. Die Anzahl verkaufter Konsolen wird bis Ende des Kalenderjahres 2018 auf 130 Millionen Konsolen steigen, im Vergleich zu 103 Millionen Ende des Kalenderjahres 2017.“

Obwohl die Angabe nicht auf beide Plattformen heruntergebrochen wird, kann man dank Sony dennoch ermitteln, wie es um die Xbox One steht. Die PS4 verkaufte sich bis Ende 2017 nämlich 73,6 Millionen mal, subtrahiert von 103 Millionen bleiben 29,4 Millionen für die Xbox One übrig.

Verkäufe sinken immer weiter

Betrachtet man den Kontext und die Vergangenheit anderer Konsolengenerationen, ergibt sich ein durchaus düsteres Bild. In den ersten zwei Jahren konnte die Xbox One 19 Millionen Konsolen absetzen, seitdem kamen gerade einmal 10 Millionen weitere Exemplare hinzu – trotz Veröffentlichung der Xbox One X.

Dass die Verkaufszahlen inmitten der Konsolengeneration nicht steigen, sondern weiter sinken, ist nicht besonders üblich. Die PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 und Nintendo Wii erreichten ihren Höhepunkt allesamt mehrere Jahre nach Release. Ist dies nicht der Fall, kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die Konsole unter den Spielern weiter an Gunst verliert.

Enttäuschende Zahlen

Zudem schafft es die PlayStation 4 somit, mehr als doppelt so viele Konsolen verkauft zu haben wie die Xbox One. Zudem droht Microsoft noch im kommenden Jahr von der Nintendo Switch überholt zu werden, die bis März 2019 die Marke von 35 Millionen Verkäufen durchbrechen soll.

Grund für die enttäuschenden Zahlen ist nicht nur das stagnierende Angebot exklusiver Titel, sondern auch der Verlust von Marketingrechten für FIFA und Call of Duty. Auf der diesjährigen E3 möchte man zumindest mit einigen Third-Party-Publishern punkten:

