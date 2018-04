Xbox One - Borderlands 3, Elder Scrolls 6 und Splinter Cell auf der E3 2018?

Microsoft soll mit verschiedenen Publishern exklusive Marketingverträge abgeschlossen haben. Im Zuge dessen sollen wir Borderlands 3, The Elder Scrolls 6 und ein neues Splinter Cell auf der E3 2018 zu sehen bekommen. Die Enthüllung soll auf der Xbox-Pressekonferenz stattfinden.

Erst vor wenigen Wochen versprach Microsoft die größte E3-Pressekonferenz aller Zeiten, nun könnte das Unternehmen tatsächlich Recht behalten: Aktuelle Gerüchte besagen, dass mehrere hochkarätige Titel Teil der Präsentation sein werden.

Rectify Gaming, die unter anderem dem Namen der Xbox One X schon vor der Enthüllung leakten, sollen über exklusive Insider-Informationen verfügen. Demnach solle sich Microsoft einige Marketingdeals mit verschiedenen Publishern gesichert haben.

Großes Lineup auf der E3

Die folgenden Third-Party-Titel sollen deshalb auf der E3 2018 im Rahmen der Xbox-Pressekonferenz zu sehen sein:

Borderlands 3 dürfte keine Überraschung sein, immerhin wurde der Titel in der Vergangenheit bereits so gut wie angekündigt. Verwirrend wirkt jedoch die Listung eines The Elder Scrolls 6 – bis zuletzt hieß es, dass zuvor noch zwei weitere Bethesda-Projekte veröffentlicht werden.