Xbox One - Alle Exklusivtitel zum Launch kostenlos im Game Pass

Auf der Xbox One sind alle künftigen Exklusivtitel kostenlos - zumindest mit dem Xbox Game Pass. Dafür ist eine Mitgliedschaft notwendig, die 10 Euro im Monat kostet. Sämtliche Neuveröffentlichungen werden am Tag des Releases zum Game Pass hinzugefügt.

Ein Angebot für alle, die viel und gerne zocken: Bei einer Mitgliedschaft im Xbox Game Pass bekommt ihr zukünftig alle Exklusivspiele der Xbox One komplett kostenlos. Diese Änderung hat Microsoft im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Der Xbox Game Pass ist eine Art „Netflix für Spiele“ und bietet schon jetzt mehr als 100 Games an. Die Mitgliedschaft kostet lediglich 10 Euro im Monat und bietet in der Zeit unbegrenzten Zugang auf alle im Pass enthaltenen Spiele.

Sea of Thieves und weitere Spiele ohne Zusatzkosten

Zukünftig sollen alle Exklusivtitel der Xbox One im Pass enthalten sein - und zwar am selben Tag, an dem sie weltweit erscheinen. Wer Abonnent des Xbox Game Pass ist, bekommt beispielsweise Sea of Thieves am 20. März völlig kostenlos dazu.

Weitere Spiele wie State of Decay 2, Crackdown 3 und alle noch nicht angekündigten Titel werden ebenfalls Teil des Xbox Game Pass sein. Auch diese Games sollen am Tag ihrer Veröffentlichung Teil des Passes werden.

