Xbox One - Alle Bundles nur 149 Euro bei Amazon

Die Xbox One S gibt es am Black Friday auf Amazon zusammen mit einem Spiele-Bundle eurer Wahl für nur 149 Euro. Das Angebot gilt nur heute und ist erfahrungsgemäß begrenzt. Es handelt sich um die 500GB-Edition der Xbox One S von Microsoft.

Am Black Friday gibt es viele Gaming-Angebote, von denen die besten erst einmal gefunden werden müssen. Einer der sehr guten Deals ist das Xbox One S Bundle auf Amazon, das mit verschiedenen Spielen für nur 149 Euro zur Auswahl steht. Die Microsoft-Konsole war noch bislang noch nie so günstig und kann ohne Gutschein oder Rabattcode für den reduzierten Preis auf Amazon.de bestellt werden.

Hier kommt ihr direkt zu den Angeboten:

Alle Bundles kosten 149 Euro. Der Preis gilt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News. Vergesst nicht den 10€-Gutschein mit einem Trick in der Amazon-App:

Xbox One S Bundle auf Amazon zum Black Friday günstiger

In der offiziellen Produktbeschreibung der Xbox One S von Microsoft steht:

Sicheren Sie sich das Xbox One S 500GB - Starter Bundle und erleben Sie das wirklich Beste von Xbox One. Erhalten Sie mit dem im Bundle enthaltenen 3 Monate Xbox Game Pass sofortigen Zugriff auf über 100 großartige Spiele wie Halo 5: Guardians, Dirt Rally, LEGO: Batman und jeden Monat sorgfältig ausgesuchte, neu hinzugefügte Spiele. Werden Sie Teil der weltweit größten Gaming-Community mit der im Bundle enthaltenen 3 Monate Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Spielen Sie mit oder gegen Freunde auf der ganzen Welt und sicheren Sie sich exklusive Mitglieder-Vorteile wie kostenlose Spiele oder riesige Preisnachlässe beim Kauf von Spielen im Microsoft Store.

Egal ob Sie spielen, Filme ansehen oder Sie Spiele streamen, Xbox One S liefert dank HDR Technologie hervorragende Grafik, Premium Audio und die weltweit größte Gaming Community. Mit den größten Blockbuster-Titeln, über 100 Konsolen-exklusiven Titeln, drei Generationen von Xbox Spielen und einem riesigen, breit gefächerten Spiele Lineup gab es noch nie eine bessere Zeit um auf Xbox One zu spielen.

