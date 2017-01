Xbox One - 400 neue Spiele in 2016: Microsoft zeigt Statistiken

Zur Xbox One nannte Microsoft nun interessante Statistiken, die sich auf das Jahr 2016 beziehen. Darunter fallen auch Fakten zum Gaming auf dem neuesten Betriebssystem Windows 10. Unter anderem wurden über 400 Spiele in den letzten 12 Monaten für die Konsole veröffentlicht.

Wie Microsoft nun offiziell gekannt gab, wurden über 400 Spiele innerhalb des Jahres 2016 für die Xbox One auf den Markt gebracht. Das sind mehr als ein Spiel pro Tag und bezieht neben den Blockbustern wie Gears of War 4 oder Forza Horizon 3 auch Indie Games mit ein.

Statistiken zur Xbox One und Windows 10

Dieser Fakt ist Teil von Statistiken zur Xbox One und Windows 10. Diese teilte uns Microsoft zwar nicht vollständig mit, dafür fasste der Hersteller und Entwickler aus Redmond einige interessante Infos aber in Sätzen zusammen. Was genau zu der stationären Konsole und dem Betriebssystem gesagt wurde, lest ihr hier:

Im November und Dezember 2016 kamen auf der Xbox One und der Xbox 360 über den Xbox Live -Service über 3,9 Milliarden Spielstunden zusammen – das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr.

-Service über 3,9 Milliarden Spielstunden zusammen – das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Xbox One erschienen 2016 über 400 neue Games.

Die Forza-Reihe rund um die Rennspiele von Microsoft hat über Xbox Live und Windows 10 mittlerweile mehr als 14 Millionen Spieler.

In Gears of War 4 wurden auf der Xbox One und Windows 10 über 23 Millionen Multiplayer-Partien gespielt.

Die Abwärtskompatibilität der Xbox One bescherte den Besitzern über 265 Millionen Spielstunden in älteren Titeln der Xbox 360 .

. Auf Windows 10 kamen alleine im November 2016 über 2,5 Milliarden Spielstunden zusammen. Im Gegensatz zu 2015 sind das 127 Prozent mehr.

Das Xbox Design Lab von Microsoft verschickte über 2,4 Millionen Controller, die allesamt individuell angepasst worden sind.

Seitenauswahl

Infos zu Xbox One

Xbox One - Die Xbox One S im Unboxing! Die neue Xbox One S ist ein echter Traum für alle Konsolenspieler. Mehr Leistung, bessere Performance und ein schickes Design - Dennis packt für euch die neue Microsoft-Konsole aus!