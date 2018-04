Xbox One - 19 Klassiker kehren diesen Monat zurück!

Microsoft hat 19 Klassiker der Xbox enthüllt, die in Kürze für die aktuelle Xbox-Generation veröffentlicht werden. Die Spieler dürfen sich über neue Games im Rahmen der Abwärtskompatibilität der Xbox One freuen.

Alle Besitzer einer Xbox One und Xbox One X dürfen fortan auf 19 Klassiker der Xbox zurückgreifen, die wieder auf der aktuellen Konsolengeneration spielbar sein werden. Ein Großteil der besten Games der Xbox sind bereits abwärtskompatibel. Und nun hat Microsoft während der aktuellen Episode Inside Xbox verlauten lassen, dass sich weitere Games der Xbox in der Pipeline für die aktuelle Generation befinden.

Die Spiele werden in zwei Hälften geteilt. Die erste Riege an klassischen Games wird bereits morgen veröffentlicht. Hier sind unter anderem The Elder Scrolls III: Morrowind, Breakdown und Conker: Live & Reloaded dabei. In der zweiten Woche folgen beispielsweise diverse Star Wars-Games wie Star Wars: Battlefront, Star Wars: Jedi Starfighter oder Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

Wenn euch das noch nicht reicht, dann gibt es an anderer Stelle noch Xbox 360-Spiele, die schon seit wenigen Tagen verfügbar sind. Dazu zählen Gears of War 2, Sonic Generations, Red Dead Redemption und Portal 2. Wir haben nachfolgend alle kommenden Klassiker in der Übersicht:

Am 17. April 2018 erscheinen die ersten Games:

Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls III: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

Am 26. April 2018 werden weitere Games veröffentlicht:

Destroy All Humans

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory (Europe only)

Star Wars: Battlefront

Star Wars: Battlefront II

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars Republic Commando

An anderer Stelle dürfen sich alle Fans von Red Dead Redemption über eine technische Optimierung für die Xbox One X freuen. Alle Infos dazu in der folgenden Story:

