Xbox One X - Vorbestellungen sollen bald möglich sein

Die Xbox One X wurde im Rahmen der E3 offiziell vorgestellt und soll bereits im November 2017 erscheinen. Bisher fehlten jedoch alle Details zu möglichen Vorbestellungen - dies könnte sich nach neuesten Informationen schon bald ändern.

Wie der Head of Xbox, Phil Spencer, jetzt auf seinem Twitter-Profil mitteilte, werde es nicht mehr lange dauern bis man mit einer Ankündigung zu den Vorbestellungen rechnen könne. Demnach seien alle Dinge geklärt worden und der Plan sieht vor, dass alle Informationen zum Start der Vorbestellungen kurz bevorstehen. Es ist davon auszugehen, dass dies bereits vor der gamescom der Fall sein wird, denn dann könnte man auf der Messe schon erste Zahlen präsentieren und im Allgemeinen wirkt die Zeit von der gamescom bis zum offiziellen Verkaufsstart etwas knapp bemessen. Die Messe findet in vier Wochen statt.

Hier werdet ihr die Xbox One X vorbestellen können!

Mit der Xbox One X will Microsoft keine völlig neue Konsole veröffentlichen, sondern die Xbox One technisch so verbessern, dass sie Möglichkeiten wie 4K-Auflösung und detailreichere Umgebungen biete. Das Konzept ist also dem der PlayStation 4 Pro sehr ähnlich - nur dass Microsoft um einiges stärkere Hardware unter die Haube der neuen Maschine gepackt hat. Die Konsole soll am 7. November erscheinen und 499€ kosten.

Our plan is set for this. All approvals are done so now just landing the announce with all the info, won't be too much longer.