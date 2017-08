Xbox One X - Vorbestellen ab heute - Wo Project Scorpio Edition zu kaufen ist

Ab dem heutigen Abend wird man die Xbox One X vorbestellen beziehungsweise kaufen können. Die Vorbestellungen der Konsole starten im Rahmen einer Pressekonferenz auf der gamescom 2017. Zum Launch wird es eine Project Scorpio Edition als Day-One-Version geben.

Wer sich schon darauf freut, die Xbox One X vorbestellen zu können, bekommt ab heute die Chance die neue 4K-Konsole kaufen zu können. Beim Online-Versandhändler Amazon wird man ab heute die Xbox One X kaufen und eine Vorbestellung aufgeben können.

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen der Xbox One X im Rahmen einer Pressekonferenz auf der gamescom 2017 starten werden. Noch ist allerdings unklar, wann genau die Xbox One X zum Kauf zur Verfügung stehen wird.

Project Scorpio Edition der Xbox One X kaufen

Wir werden euch informieren, sobald ihr die Xbox One X kaufen könnt. Wir begleiten sämtliche Informationen zur Verfügbarkeit der neuen Konsole von Microsoft, die mit starker Technik und 4K-Grafik-Optionen vor allem Hardware-Fans vom Kauf überzeugen will.

Zum Release der Konsole dürfen Erst-Käufer eine ganz besondere Version der Xbox One vorbestellen. Microsoft wird eine limitierte Project Scorpio Edition veröffentlichen, die den Projektnamen des Geräts auf der Konsole und auf dem Gamepad eingraviert hat.

Warum Xbox One X vorbestellen?

Die Xbox One X wird 499 Euro kosten und am 07. November 2017 weltweit im Handel erscheinen. Mit 6 Teraflops, einer Speicherbandbreite von 326GB/s und maßgefertigtem, hochentwickeltem Silicium Chip, verfügt Xbox One X über den leistungsstärksten Konsolen-Prozessor aller Zeiten. Die Konsole wird zum Launch mit 1TB Speicherplatz auf der internen Festplatte veröffentlicht.

Der Microsoft-Livestream mit Informationen zur Vorbestellung der Xbox One X soll um 21:00 Uhr deutscher Zeit starten. Kurz davor oder kurz darauf dürften wir damit rechnen, dass man die Xbox One X vorbestellen können wird.

