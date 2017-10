Xbox One X - Video zeigt Innenleben der neuen Konsole

Wie sieht es eigentlich unter der Haube der Xbox One X aus? Die englischsprachigen Kollegen von Linus Tech Tips durften bereits einen Blick wagen und haben ihre Eindrücke in einem entsprechenden Video festgehalten.

Sonderlich lange muss sich nicht mehr geduldet werden, schließlich erscheint Microsofts Xbox One X bereits am 07. November 2017 zu einem Preis von 499 Euro beziehungsweise US-Dollar. Das 4K-Gerät ist die leistungsstärkste Konsole, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt verfügbar sein wird.

Microsoft hat seine neue Konsole Xbox One X offiziell angekündigt und Name, Preis sowie Release-Termin enthüllt. Doch wo ...

Die englischsprachigen Kollegen von Linus Tech Tips hatten bereits im Vorfeld der offiziellen Veröffentlichung die Möglichkeit die 4K-Konsole im Detail zu betrachten und vor allem unter die Haube der Xbox One X zu schauen. Dabei steht nicht nur die Leistung im Vordergrund, sondern auch die Kühlung der CPU/GPU sowie des Arbeitsspeichers. Die Xbox One X ist die erste Konsole, die für die Kühlung auf eine "Vapour Chamber" setzt. Dabei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um flache Heatpipes.

Die Xbox One verwendet eine Jaguar-CPU, die von AMD extra für Microsofts neueste Konsole angepasst worden ist und über eine Taktfrequenz von 2,3 Gigahertz verfügt. Der Grafikprozessor taktet mit 1,172 Gigahertz und die Anzahl der GPU-Rechengruppen wurde von 12 auf 40 erhöht. Gemeinsam mit dem 12 Gigabyte großen GDDR5-Arbeitsspeicher, der mit 384 Bit angebunden ist und eine Speicherbandbreite von 326 GByte/s besitzt, erreicht die Xbox One X eine Rechenleistung von sechs TeraFLOP/s. Verbaut ist zudem ein 4K-Blu-ray-Player.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

Auf Twitter teilte Phil Spencer von Microsoft mit, dass die Vorbestellungen der Xbox One X bald möglich sein werden. Alle Regularien seien geklärt und die Ankündigung mit allen Infos stehe ...

Im Rahmen der diesjährigen gamescom könnt ihr erstmals die nagelneue Xbox One ausprobieren. Neben der neuen Konsole will Microsoft ganze 27 Spiele zum Ausprobieren anbieten, die in den ...