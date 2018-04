Xbox One X - Red Dead Redemption und Co. wurden speziell optimiert

Sechs weitere Xbox 360-Titel sind speziell für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert worden und sehen damit so gut wie nie zuvor aus.

Fans des Western-Abenteuers Red Dead Redemption sowie des Third-Person-Shooters Gears of War 2 dürfen sich dank des Abwärtskompatibilitäts-Features der Xbox One auf eine spezielle Optimierung ihrer Lieblingstitel speziell für die leistungsstärkere Xbox One X freuen.

Red Dead Redemption 2 Release-Termin wird sich nicht mehr ändern

Insgesamt sechs frühere Xbox-360-Klassiker hat Microsoft, die sich dank der Abwärtskompatibilität der Konsole sowieso bereits spielen ließen, noch einmal speziell für die derzeit leistungsstärkste Konsole optimiert. Das ist mit Sicherheit ein weiterer Grund, um Red Dead Redemption vor der Veröffentlichung des neuesten Ablegers Ende Oktober noch einmal eines Blickes zu würdigen. Schließlich sieht der Titel hochauflösend auf der Xbox One X so gut wie nie zuvor aus.

Gemeinsam mit den beiden Top-Titeln stehen damit bereits 17 Xbox-360-Klassiker bereit, die extra für die Xbox One X optimiert worden sind. Darunter zum Beispiel The Witcher 2, Crackdown oder Gears of War 3.