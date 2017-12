Xbox One X - PUBG im Bundle für kurze Zeit gratis

Nur für kurze Zeit gibt es beim Kauf einer Xbox One X PUBG gratis dazu. Das Bundle gilt bei allen offiziellen Händlern. Die Aktion ist zeitlich limitiert.

Ihr wollt eine Xbox One X kaufen? Nur für kurze Zeit gibt es beim Kauf der Konsole den beliebten Battle-Royale-Shooter PUBG komplett gratis dazu.

Microsoft hat die Aktion offiziell bekannt gegeben: Vom 16. bis zum 31. Dezember gibt es PUBG für jeden Käufer einer Xbox One X kostenlos. Das Angebot gilt jedoch nur für neue Käufe und ist nicht rückwirkend möglich. Bei Saturn gibt es die Xbox One X außerdem mit 50 Euro Rabatt, sie kostet hier also nur 449 Euro!

Das PUBG-Bundle der Xbox One X ist bei allen offiziellen Händlern erhältlich. Ihr erhaltet einen Download-Code zugeschickt, den ihr anschließend auf der Konsole einlösen könnt.

