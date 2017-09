Xbox One X - Microsoft-Konsole jetzt vorbestellen

Micorsofts 4K-Konsole, die Xbox One X, kann ab sofort wieder vorbestellt werden. Allerdings ist derzeit nicht klar, wie groß das zur Verfügung stehende Kontingent dieses Mal ausfällt.

Ab sofort kann Microsofts 4K-Konsole Xbox One X wieder im Microsoft-Store, bei Media Markt, Saturn sowie Amazon vorbestellt werden. Unklar ist allerdings, wie groß das Kontingent dieses Mal ausfällt. Ihr solltet also besser schnell sein, wenn ihr die Xbox One X pünktlich zum Release in euren Händen halten möchtet.

Microsoft-Konsole wieder vorbestellbar

Allerdings steht die Scorpio Edition dieses Mal nicht mehr zur Vorbestellung bereit. Die Konsole ist dabei insgesamt eher schlicht gehalten und zeigt sich im gewohnt schwarzen Look, ebenso wie der dazugehörige Controller. Das mattierte quaderförmige Gehäuse erinnert dabei stark an das Design der bereits seit letztem Jahr erhältlichen Xbox One S.

Die Xbox One X erscheint am 07. November 2017 und wird die bisher leistungsstärkste Konsole auf dem Markt sein. Spiele sollen darauf in 4K und mit 60 Bildern in der Sekunde laufen. Die Grafikkarte in der Xbox Scorpio ist satte 4,6 Mal stärker als die einer normalen Xbox One. Insgesamt sind 12 Gigabyte Arbeitsspeicher auf GDDR5-Basis verbaut, wovon acht für Spiele und vier für das System genutzt werden. Der Prozessor ist 30 Prozent schneller geworden.

Hardware-Vergleich zwischen Scorpio, Xbox One und PS4 Pro

CPU

Scorpio: Eight custom x86 cores clocked at 2.3GHz.Xbox One: Eight custom Jaguar cores clocked at 1.75GHz.PS4 Pro: Eight Jaguar cores clocked at 2.1GHz.

GPU

Scorpio: 40 customised compute units at 1172MHz.Xbox One: 12 GCN compute units at 853MHz (Xbox One S: 914MHz).PS4 Pro: 36 improved GCN compute units at 911MHz.

Arbeitsspeicher

Scorpio: 12GB GDDR5.Xbox One: 8GB DDR3/32MB ESRAM.PS4 Pro: 8GB GDDR5.

Bandbreite

Scorpio: 326GB/s.Xbox One: DDR3: 68GB/s, ESRAM at max 204GB/s (Xbox One S: 219GB/s) .PS4 Pro: 218GB/s.

Festplatte

Scorpio: 1TB 2.5-inch.Xbox One: 500GB/1TB/2TB 2.5-inch.PS4 Pro: 1TB 2.5-inch.

Optischer Arbeitsspeicher

Scorpio: 4K UHD Blu-ray.Xbox One: Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD).PS4 Pro: Blu-ray.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon, Media Markt und Saturn handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

Seitenauswahl

Xbox One X - Analysten erwarten 20 Millionen verkaufte Konsolen bis 2022 Ende des Jahres erscheint Microsofts neuste Konsole Xbox One X. Diese soll leistungstechnisch vor allen anderen Konsolen liegen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Die Marktforscher ...