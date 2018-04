Xbox One X - Mega-Bundle im Angebot bei MediaMarkt

MediaMarkt verkauft nur an diesem Wochenende ein besonders Angebot zur Xbox One X. Die Konsole gibt es zusammen mit einem zweiten Controller, Forza Motorsport 7 und NBA 2K18 zum Knallerpreis. Insgesamt könnt ihr satte 240 Euro sparen.

April, April, aber kein Scherz: Der Fachhändler MediaMarkt reduziert nur an diesem Wochenende den Preis der Xbox One X! Im Mega-Bundle bekommt ihr die Konsole so günstig wie noch nie zuvor.

Enthalten ist die Xbox One X, ein zweiter Controller, Forza Motorsport 7 und NBA 2K18 für insgesamt nur 415 Euro. Zum Vergleich: Regulär kostet dieses Paket 652 Euro, ihr spart also rund 240 Euro!

Außerdem sind weitere Xbox-Konsolen und Spiele für die Xbox One im Angebot. Auch passendes Zubehör, darunter Headsets und Adapter, könnt ihr besonders stark reduziert werden. Sämtliche Rabatte gelten bis zum 03. April 2018 um 9 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.x