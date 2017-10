Xbox One X - Livestream zum Launch der 4K-Konsole

Im Zuge der Veröffentlichung der Xbox One X wird Microsoft verschiedene Livestreams veranstalten, um den Launch gebührend zu feiern. Unter anderem wird am 06. November ein Gaming-Event in dem Größten 4K-Kino in Berlin stattfinden, bei dem unter anderem die YouTuber PietSmiet, LeFloid, Gronkh und Ninotaku anwesend sein werden.